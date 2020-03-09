Апеляційний процес щодо Марківа в Італії заблокований через коронавірус

В Італії початок апеляційного процесу в Мілані стосовно українського військового Віталія Марківа заблокований через поширення COVID-19.

Джерело: адвокати засудженого у коментарі Радіо Свобода

Деталі: Через запровадження надзвичайних заходів щодо непоширення коронавірусу COVID-19 італійський уряд постановив припинити діяльність судових органів до 31 березня.

До того ж регіон Ломбардія і його обласний центр Мілан від 8 березня оголошені "червоною зоною" на карантині. Там закриті навчальні, культурні, розважальні заклади, не працюють багато установ, а людей закликають залишатися в домівках і не виходити без нагальної потреби.

Пряма мова однієї з адвокатів Марківа, Донателли Рапетті: "Не можна нічого сказати, бо на апеляційному процесі суд присяжних складається не просто із суддів, а з присяжних, пересічних людей, тому через обмежувальні заходи процес заблокований".

Деталі: Сторона захисту подала апеляційне клопотання до суду в листопаді 2019 року. Тоді правники висловлювали сподівання, що навесні мав би початися розгляд апеляційної справи. Нині, за словами Рапетті, можна сподіватися на червень, але все залежить від ситуації довкола епідемії.

Із метою запобігання поширенню вірусу в пенітенціарних закладах Італії засудженим тимчасово заборонили побачення з рідними й іншими особами, натомість збільшили кількість часу на телефонні розмови.

Як повідомила Радіо Свобода мати нацгвардійця Оксана Максимчук, тепер вона і дружина можуть говорити з Віталієм не шість, а вісім разів на тиждень по 10 хвилин. Дозволена лише передача харчів і необхідних речей для ув’язненого.

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