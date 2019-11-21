ОП: Апеляцію на вирок Марківу суд розгляне навесні 2020 року

Навесні 2020 року очікується розгляд Апеляційним судом округу Ломбардія апеляційної скарги, поданої Україною на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, якого італійський суд визнав винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і засудив до 24 років позбавлення волі.

Джерело: телеграм-канал Офісу президента

Пряма мова: " 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на рішення Суду міста Павія від 12 липня 2019 року, яким військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа було визнано винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 24 роки.

Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікується навесні 2020 року".

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У президента заявили, що Україна готова застосувати всі правові засоби для забезпечення справедливості для Марківа і сподівається, що Італія буде залишатися непохитною в дотриманні верховенства права.

Нагадаємо:

Суд італійського міста Павія визнав виннимнацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення.

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