ОП: Апеляцію на вирок Марківу суд розгляне навесні 2020 року

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Четвер, 21 листопада 2019, 22:42

Навесні 2020 року очікується розгляд Апеляційним судом округу Ломбардія апеляційної скарги, поданої Україною на вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, якого італійський суд визнав винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі і засудив до 24 років позбавлення волі.

Джерело: телеграм-канал Офісу президента

Пряма мова: " 20 листопада 2019 року Україна подала апеляційну скаргу на рішення Суду міста Павія від 12 липня 2019 року, яким військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа було визнано винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Рокеллі та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 24 роки.

Розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікується навесні 2020 року".

Деталі: В ОП заявили, що Україна глибоко розчарована вироком суду, який "вражає несправедливістю і порушенням основних правових принципів"

У президента заявили, що Україна готова застосувати всі правові засоби для забезпечення справедливості для Марківа і сподівається, що Італія буде залишатися непохитною в дотриманні верховенства права.

Нагадаємо:

  • Суд італійського міста Павія визнав виннимнацгвардійця Віталія Марківа, якого звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення.

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Теми: Італія Донбас Нацгвардія Офіс президента скандал


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