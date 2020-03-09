Тепер коронавірус виявлено у всіх країнах ЄС

На Кіпрі в понеділок були виявлені два перші випадки захворювання коронавірусом COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну на пресконференції в понеділок, повідомляє Cyprus News Agency

Деталі: Вірус виявили у двох кіпріотів – одному з них 25 років, а другому 64, останній є співробітником державної лікарні в Нікосії.

За словами міністра, 25-річний хлопець повернувся з Мілана 26 лютого і був оглянутий медсестрою в аеропорту. Потім він перебував у самоізоляції.

Що передувало: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я станом на 8 березня, коронавірус COVID-2019 був зафіксований у 26 країнах Європейського Союзу, єдиною країною без інфікованих залишався Кіпр.