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Тепер коронавірус виявлено у всіх країнах ЄС

Понеділок, 9 березня 2020, 19:19
Тепер коронавірус виявлено у всіх країнах ЄС

На Кіпрі в понеділок були виявлені два перші випадки захворювання коронавірусом COVID-19.

Джерело: міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну на пресконференції в понеділок, повідомляє Cyprus News Agency

Деталі: Вірус виявили у двох кіпріотів – одному з них 25 років, а другому 64, останній є співробітником державної лікарні в Нікосії.

За словами міністра, 25-річний хлопець повернувся з Мілана 26 лютого і був оглянутий медсестрою в аеропорту. Потім він перебував у самоізоляції.

Що передувало: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я станом на 8 березня, коронавірус COVID-2019 був зафіксований у 26 країнах Європейського Союзу, єдиною країною без інфікованих залишався Кіпр.

Українська правда

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Теми: коронавірусЄСКіпр
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