Італія розширює карантин на всю країну

Італія розширює заходи боротьби з коронавірусом, які передбачають заборону на публічні зібрання, на всю країну.

Джерело: заява прем'єрміністра країни Джузеппе Конте в понеділок, повідомляє ВВС

Деталі: Прийняте рішення набуде чинності у вівторок, 10 березня.

За словами Конте, людям дозволено їздити тільки на роботу або в разі надзвичайних ситуацій.

Прем'єр заявив, що для громадян Італії найкраще залишатися вдома.

Він додав, що всі спортивні заходи, включаючи футбольні матчі, припинені по всій країні.

Обмеження аналогічні тим, які раніше застосовувалися до найбільш постраждалого регіону Ломбардія і 14 інших провінцій.

Число загиблих від коронавірусу в Італії зросло в понеділок з 97 до 463. Це найбільша постраждала від вірусу країна після Китаю.

Що передувало: 8 березня прем'єрміністр Італії Джузеппе Конте заявив, що щонайменше 16 мільйонів людей відтепер не можуть залишати регіон Ломбардія і ще 14 провінцій до 3 квітня через поширення коронавірусу.