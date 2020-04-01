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Трамп про карантин: "Це питання життя і смерті"

Середа, 1 квітня 2020, 01:42
Трамп про карантин: Це питання життя і смерті

Президент США Дональд Трамп закликав усіх дотримуватися карантину до кінця квітня.

Джерело: Трамп на прес-конференції в Білому домі, передає Reuters

Пряма мова: "Американцям важливо повністю слідувати вказівкам (уряду - ред УП) протягом наступних 30 днів. Це питання життя і смерті".

Нагадаємо:

  • В США вже зафіксовано 186 285 випадки зараження новим коронавірусом, 3810 осіб померло.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на COVID-19.

Микола Донєв, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАкоронавірус
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