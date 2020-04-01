Трамп про карантин: "Це питання життя і смерті"
Середа, 1 квітня 2020, 01:42
Президент США Дональд Трамп закликав усіх дотримуватися карантину до кінця квітня.
Джерело: Трамп на прес-конференції в Білому домі, передає Reuters
Пряма мова: "Американцям важливо повністю слідувати вказівкам (уряду - ред УП) протягом наступних 30 днів. Це питання життя і смерті".
Нагадаємо:
- В США вже зафіксовано 186 285 випадки зараження новим коронавірусом, 3810 осіб померло.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на COVID-19.
Микола Донєв, УП