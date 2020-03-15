Трамп зробив тест на коронавірус

463 перегляди
Неділя, 15 березня 2020, 03:44

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на COVID-19.

Джерело: брифінг Трампа, повідомляє Reuters, особистий лікар Трампа Шон Конлі, повідомляє CNN

Деталі: За словами Трампа, результати тесту повинні бути через день-два. Він зазначив, що у нього немає симптомів захворювання і його температура не підвищена.

Видання CNN з посиланням на словами особистого лікаря Трампа Шона Конлі повідомляє, що тест глави Білого дому на коронавірус показав негативний результат.

Пряма мова лікаря: "Сьогодні вдень я отримав підтвердження, що тест негативний".

Нагадаємо:

  • Президента США перевірять на коронавірус, оскільки у двох осіб, з якою він контактував, виявили COVID-19

Слідкуйте за розвитком ситуації: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE

Читайте також: Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій

Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передісторія:

  • Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 15 березня захворіли понад 156 тисяч людей.
  • 11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.
  • В Україні зареєстрували 3 випадки зараження новим захворюванням. Одна хвора на Covid-19 померла

Теми: Трамп коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп не піде на карантин після контакту з 2 носіями коронавірусу 14 березня 2020, 14:37
Трампа перевірять на Covid-19: дві особи, які контактували з ним, захворіли 14 березня 2020, 02:36
Трамп оголосив надзвичайний стан через пандемію коронавірусу 13 березня 2020, 21:45
Усі новини
Головні новини
Трамп зробив тест на коронавірус
Україна на карантині: Пункти пропуску, що працюватимуть на кордоні та винятки 
Іспанія слідом за Італією закриває на карантин усю країну
Левіна доставлять в Україну 16 березня – ЗМІ
Усі новини
Фото

Феміністка повторює ілюстрації 50-х років

Кіно

7 кайфових драматичних серіалів про маленькі містечка чи спільноти

здоров'я

Червоні, зелені і готичні: ліки та інші речі, які змінюють колір ваших екскрементів