Трамп зробив тест на коронавірус

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на COVID-19.

Джерело: брифінг Трампа, повідомляє Reuters, особистий лікар Трампа Шон Конлі, повідомляє CNN

Деталі: За словами Трампа, результати тесту повинні бути через день-два. Він зазначив, що у нього немає симптомів захворювання і його температура не підвищена.

Видання CNN з посиланням на словами особистого лікаря Трампа Шона Конлі повідомляє, що тест глави Білого дому на коронавірус показав негативний результат.

Пряма мова лікаря: "Сьогодні вдень я отримав підтвердження, що тест негативний".

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