Трамп зробив тест на коронавірус
Президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на COVID-19.
Джерело: брифінг Трампа, повідомляє Reuters, особистий лікар Трампа Шон Конлі, повідомляє CNN
Деталі: За словами Трампа, результати тесту повинні бути через день-два. Він зазначив, що у нього немає симптомів захворювання і його температура не підвищена.
Видання CNN з посиланням на словами особистого лікаря Трампа Шона Конлі повідомляє, що тест глави Білого дому на коронавірус показав негативний результат.
Пряма мова лікаря: "Сьогодні вдень я отримав підтвердження, що тест негативний".
Нагадаємо:
- Президента США перевірять на коронавірус, оскільки у двох осіб, з якою він контактував, виявили COVID-19
Слідкуйте за розвитком ситуації: Коронавірус у світі: закриття кордонів та головні рішення урядів. LIVE
Читайте також: Що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій
Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування
Передісторія:
- Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 15 березня захворіли понад 156 тисяч людей.
- 11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.
- В Україні зареєстрували 3 випадки зараження новим захворюванням. Одна хвора на Covid-19 померла.