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Трамп зробив тест на коронавірус

Неділя, 15 березня 2020, 02:44
Трамп зробив тест на коронавірус

Президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на COVID-19.

Джерело: брифінг Трампа, повідомляє Reuters, особистий лікар Трампа Шон Конлі, повідомляє CNN

Деталі: За словами Трампа, результати тесту повинні бути через день-два. Він зазначив, що у нього немає симптомів захворювання і його температура не підвищена.

Видання CNN з посиланням на словами особистого лікаря Трампа Шона Конлі повідомляє, що тест глави Білого дому на коронавірус показав негативний результат.

Пряма мова лікаря: "Сьогодні вдень я отримав підтвердження, що тест негативний".

Нагадаємо:

  • Президента США перевірять на коронавірус, оскільки у двох осіб, з якою він контактував, виявили COVID-19

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Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передісторія:

  • Новий коронавірус проявився у Китаї наприкінці 2019 року, він отримав назву SARS-CoV-2, а хвороба, яку він породжує, – COVID-19. У світі на COVID-19 станом на 15 березня захворіли понад 156 тисяч людей.
  • 11 березня ВООЗ оголосила пандемію (всесвітню епідемію) у зв'язку з новим коронавірусом.
  • В Україні зареєстрували 3 випадки зараження новим захворюванням. Одна хвора на Covid-19 померла

"Українська правда" у Threads

Теми: Трампкоронавірус
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