Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білому домі кажуть про можливі 240 тисяч смертей від коронавірусу у CША

Середа, 1 квітня 2020, 05:39
У Білому домі кажуть про можливі 240 тисяч смертей від коронавірусу у CША

Президент США Дональд Трамп заявив, що наступні два тижні для американців будуть "дуже болючими", оскільки в Білому домі прогнозують, що пандемія коронавірусу може забрати від 100 000 до 240 000 життів.

Джерело: Трамп на прес-конференції в Білому домі, передає the guardian

Пряма мова: "Я хочу, щоб кожен американець був готовий до майбутніх важких днів. Ми збираємося пережити дуже важкі два тижні. Це будуть дуже складні, дуже-дуже складні два тижні".

Деталі: У Білому домі прогнозують, що пандемія COVID-19 може забрати від 100 000 до 240 000 життів американців.

В адміністрації Трампа також представили найгірший сценарій пандемії коронавируса в США - від 1,5 до 2,2 мільйона смертей.

Нагадаємо:

  • В США вже зафіксовано 186 285 випадки зараження новим коронавірусом, 3810 осіб померло.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що зробив тест на COVID-19.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Усі новини...
Трамп
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Трамп розповів, як його розмова з Путіним нібито відтермінувала вторгнення РФ в Україну
Трамп не визнав вини у справі про секретні документи, суд не обмежив його в пересуванні
Останні новини
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
10:41
У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
Усі новини...
Реклама: