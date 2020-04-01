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ООС: один військовий загинув, двоє зазнали поранення, один воїн отримав мінно-вибухову травму

Середа, 1 квітня 2020, 07:47
ООС: один військовий загинув, двоє зазнали поранення, один воїн отримав мінно-вибухову травму

31 березня збройні формування Російської Федерації знову вдалися до порушень режиму припинення вогню, 14 разів обстрілявши позиції ОС.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник 14 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Основну активність ворог зосередив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де зафіксовано 11 обстрілів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв українські позиції військовослужбовців неподалік Новотошківського та поблизу Луганського.

Українські захисники вчасно реагували на кожен ворожий обстріл та дали окупантам гідну відсіч.

Дослівно: "На превеликий жаль, наслідком злочинних дій окупантів стали втрати у лавах наших захисників. Учора під час ворожих обстрілів загинув один український військовослужбовець, ще двоє зазнали поранення. Один воїн зі складу Об’єднаних сил отримав мінно-вибухову травму, підірвавшись на міні російського виробництва.

Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця та наголошує, що будь-які злочинні дії окупантів не залишаться безкарними.

За даними розвідки, 31 березня завдяки рішучій відповіді Об’єднаних сил ліквідовано трьох російських окупантів, ще одного було поранено. Наші військовослужбовці також знищили ворожу бойову машину піхоти.

З початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів наші позиції поблизу Мар’їнки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Після вчасної та адекватної відповіді з боку підрозділів Об’єднаних сил ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасООС
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