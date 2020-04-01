На Тернопільщині різко зросла кількість хворих на COVID-19
У Тернопільській області за добу зареєстрували 20 нових підтверджених випадків коронавірусу, таким чином кількість інфікованих COVID-19 зросла до 98 осіб.
Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook
Дослівно: "Плюс 20 підтверджених випадків COVID-19 на Тернопільщині станом на 22:00 31 березня. Загалом в області 98 хворих".
Деталі: Серед тих, хто підхопив вірус:
- 76 – жителі Монастириського району (1 – летальний)
- 11 – жителі Заліщицького району
- 5 – жителі Козівського району
- 2 – жителі міста Тернополя
- 2 – жителі Кременецького району
- 1 – житель Тернопільського району
- 1 – житель Бережанського району
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Передісторія:
- В Україні наразі зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу 97 нових заражень. 17 людей померли від COVID-19, 10 – подолали вірус.