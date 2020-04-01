На Тернопільщині різко зросла кількість хворих на COVID-19

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Середа, 1 квітня 2020, 09:44

У Тернопільській області за добу зареєстрували 20 нових підтверджених випадків коронавірусу, таким чином кількість інфікованих COVID-19 зросла до 98 осіб.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook  

Дослівно: "Плюс 20 підтверджених випадків COVID-19 на Тернопільщині станом на 22:00 31 березня. Загалом в області 98 хворих".

Деталі: Серед тих, хто підхопив вірус:

  • 76 – жителі Монастириського району (1 – летальний)
  • 11 – жителі Заліщицького району
  • 5 – жителі Козівського району
  • 2 – жителі міста Тернополя
  • 2 – жителі Кременецького району
  • 1 – житель Тернопільського району
  • 1 – житель Бережанського району

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Передісторія:

  • В Україні наразі зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу 97 нових заражень. 17 людей померли від COVID-19, 10 – подолали вірус.

Українська правда
Теми: Тернопільська область коронавірус Covid-2019


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