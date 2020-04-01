У Тернопільській області за добу зареєстрували 20 нових підтверджених випадків коронавірусу, таким чином кількість інфікованих COVID-19 зросла до 98 осіб.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook

Дослівно: "Плюс 20 підтверджених випадків COVID-19 на Тернопільщині станом на 22:00 31 березня. Загалом в області 98 хворих".

Деталі: Серед тих, хто підхопив вірус:

76 – жителі Монастириського району (1 – летальний)

11 – жителі Заліщицького району

5 – жителі Козівського району

2 – жителі міста Тернополя

2 – жителі Кременецького району

1 – житель Тернопільського району

1 – житель Бережанського району

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