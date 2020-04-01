У Тернопільській області за добу зареєстрували 20 нових підтверджених випадків коронавірусу, таким чином кількість інфікованих COVID-19 зросла до 98 осіб.

Джерело: Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook, сайт "Тернополяни", пост міського голови Монастириська Андрія Старуха у Facebook

Дослівно: "Плюс 20 підтверджених випадків COVID-19 на Тернопільщині станом на 22:00 31 березня. Загалом в області 98 хворих".

Деталі: Серед тих, хто підхопив вірус:

76 – жителі Монастириського району (1 – летальний)

11 – жителі Заліщицького району

5 – жителі Козівського району

2 – жителі міста Тернополя

2 – жителі Кременецького району

1 – житель Тернопільського району

1 – житель Бережанського району

Місцевий сайт "Тернополяни" відзначає, що серед тих, хто захворів у Монастириському районі найбільше медиків. Загалом у районі підтвердився COVID-19 у 32 медпрацівників (10 лікарів, 14 медсестер, 8 молодших медсестер.)

Також серед хворих 5 дітей, 2 державних службовці, 2 поліцейських, 1 священник, 1 завдисадком, 1 вчитель, 1 рятувальник та голова Монастириської ОТГ Андрій Старух.

Відзначається, що саме Старух копав могилу та брав участь у похоронах першого померлого від коронавірусу на Тернопільщині – 68-річного жителя села Ковалівка, Монастириського району.

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