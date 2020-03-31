В Україні зафіксували 645 заражень на коронавірус

В Україні наразі зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, за добу 97 нових заражень.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 ПЛР-дослідженням.Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні.

Загалом, 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Серед одужавших пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей.

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.

Діагностика здійснюється вірусологічною референс-лабораторією Центру та обласними лабораторними центрами.

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Нагадаємо: 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Станом на 10.00 31 березня в Україні загалом повідомляли про 549 випадків COVID-19 з них 13 випадків – летальні, 8 людей одужали.