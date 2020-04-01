На Прикарпатті у померлої породіллі підтвердився COVID-19, перевіряють немовля

У породіллі, яка померла в Івано-Франківському обласному пологовому будинку 30 березня, лабораторно підтвердили COVID-19, результати тестування її дитини ще чекають.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на заступника директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимира Чемного

Пряма мова: "Ми отримали позитивний результат на COVID-19 у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня в обласному пологовому. Учора взяли мазок для дослідження коронавірусної інфекції у її новонародженої дитини. Результати очікуємо".

Деталі: Зазначається, що породілля з Болехова. Її госпіталізували до обласного пологового 10 березня з хронічною гіпертонією та проблемами ожиріння. Через високий тиск жінка перебувала в реанімаційному відділенні, але кашлю, температури чи інших ознак ГРВІ не мала.

29 березня у неї різко піднялася температура до 39 градусів, почали наростати явища дихальної недостатності. Тоді породілля зізналась, що напередодні приїхала з Польщі.

За словами Чемного, до моменту, поки породілля не зізналась, що була за кордоном, вона лежала в палаті з чотирма жінками. Зараз їх усіх ізолювали – кожну в окремій палаті, усі пройшли експрес-тести на COVID-19, які показали негативні результати. Усі жінки почуваються добре.

Він також додав, що в обласному пологовому центрі немає медиків хворих на коронавірус, але у міському пологовому є два лікарі, в яких підтвердили COVID-19.

Станом на 9:00 1 квітня на Прикарпатті лабораторно підтвердили 63 випадки захворювання на COVID-19, з них чотири – летальні.

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