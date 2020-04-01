Коронавірус: в Україні 669 людей захворіли з них 17 померли

Станом на 10.00 1 квітня в Україні загалом підтвердили 669 випадків з них 17 випадків – летальні, 10 людей одужали.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Дослівно: "Станом на 10.00 1 квітня за результатами досліджеCOVID-19 нь вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 669 випадків COVID-19".

Деталі: Усього в Україні зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19, 10 людей вже одужали. За добу нові смертельні випадки серед хворих COVID-19 підтвердили у Київській (1), Сумській (1), Чернівецькій (2) областях.

Серед одужавших пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей.

Повідомляється, що з початку року Центр громадського здоров’я отримав 3 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.

Понад 100 випадків захворювання зафіксовано у столиці Києві (134) та у Чернівецькій області (104).

Наразі випадки захворювання на COVID-19 в Україні підтверджено:

Вінницька обл. — 49 випадків;

Волинська обл. — 7 випадків;

Дніпропетровська обл. — 9 випадків;

Донецька обл. — 6 випадків;

Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 64 (3 летальних) випадки;

м. Київ — 134 випадки;

Київська обл. — 57 випадків (3 летальних);

Кіровоградська обл. — 6 випадків;

Львівська обл. — 6 випадків;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 12 випадків;

Полтавська обл. — 2 випадків;

Рівненська обл. — 15 випадків (3 летальних);

Сумська обл. — 19 випадків (2 летальних);

Тернопільська обл. — 98 випадків (1 летальний);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 1 випадок;

Хмельницька обл. — 3 випадкі;

Черкаська обл. — 52 випадки;

Чернівецька обл. — 104 (4 летальних) випадків;

Чернігівська обл. — 2 випадки.

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