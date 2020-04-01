Коронавірус: в Україні 669 людей захворіли з них 17 померли

8681 перегляд
Середа, 1 квітня 2020, 10:09

Станом на 10.00 1 квітня в Україні загалом підтвердили 669 випадків з них 17 випадків – летальні, 10 людей одужали.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Дослівно: "Станом на 10.00 1 квітня за результатами досліджеCOVID-19 нь вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 669 випадків COVID-19".

Деталі: Усього в Україні зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19, 10 людей вже одужали. За добу нові смертельні випадки серед хворих COVID-19 підтвердили у Київській (1), Сумській (1), Чернівецькій (2) областях. 

Серед одужавших пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей.

Повідомляється, що з початку року Центр громадського здоров’я отримав 3 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.

Понад 100 випадків захворювання зафіксовано у столиці Києві (134) та у Чернівецькій області (104).

Наразі випадки захворювання на COVID-19 в Україні підтверджено:

  • Вінницька обл. — 49 випадків;
  • Волинська обл. — 7 випадків;
  • Дніпропетровська обл. — 9 випадків;
  • Донецька обл. — 6 випадків;
  • Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;
  • Закарпатська обл. — 1 випадок;
  • Запорізька обл. — 13 випадків;
  • Івано-Франківська область — 64 (3 летальних) випадки;
  • м. Київ — 134 випадки;
  • Київська обл. — 57 випадків (3 летальних);
  • Кіровоградська обл. — 6 випадків;
  • Львівська обл. — 6 випадків;
  • Луганська обл. — 3 випадки;
  • Одеська обл. — 12 випадків;
  • Полтавська обл. — 2 випадків;
  • Рівненська обл. — 15 випадків (3 летальних);
  • Сумська обл. — 19 випадків (2 летальних);
  • Тернопільська обл. — 98 випадків (1 летальний);
  • Харківська обл. — 1 випадок;
  • Херсонська обл. — 1 випадок;
  • Хмельницька обл. — 3 випадкі;
  • Черкаська обл. — 52 випадки;
  • Чернівецька обл. — 104 (4 летальних) випадків;
  • Чернігівська обл. — 2 випадки.
 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія:

  • Станом на ранок 1 квітня у світі з 860 793 випадків захворювання 178 378 осіб одужали та 42 354 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Українська правда
Теми: Covid-2019 коронавірус Україна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Лідери п'яти держав виступають за глобальний альянс проти коронавірусу 1 квітня 2020, 10:15
На Тернопільщині різко зросла кількість випадків COVID-19: хворі 32 медики і міський голова 1 квітня 2020, 09:44
У Франції від коронавірусу за добу померли майже 500 людей 1 квітня 2020, 08:26
Усі новини
Головні новини
Аваков про авіасполучення: Заради безпеки мільйонів ми підемо на незручності для кількох тисяч
Трамп про карантин: "Це питання життя і смерті"
Після публікації "плівок Єрмака" відкрито вже 5 справ: лише одна – за корупцію
В Україні зафіксували 645 заражень на коронавірус
Усі новини
читай!

Як говорити з дітьми про смерть. 5 книг на допомогу батькам

безпека

Чи треба збривати бороду в час коронавірусу