СБУ зловила інтернет-агітаторів, які за російські гроші поширювали фейки про COVID-19

СБУ викрила у Києві групу інтернет-агітаторів, які за фінансування країни-агресора поширювали фейки про COVID-19

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Група інтернет-агітаторів поширювала в українському сегменті Facebook фейковий контент про COVID-19.

Оперативники спецслужби встановили, що двоє зловмисників виконували замовлення з Росії на публікацію неправдивої інформації про поширення коронавірусу. Їх метою було спричинення паніки, дискредитація дій влади та дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні.

Для поширення фейків про COVID-19 вони активно використовували мережу бот-акаунтів, недостовірну інформацію цілеспрямовано брали із заборонених російських соцмереж.

Завдання ставились замовниками через закриту групу в "Вконтакте", де інтернет-агітатори звітували й про виконану роботу. Винагорода за протиправну діяльність надходила з гаманців електронних платіжних систем РФ із максимальною анонімізацією замовників.

Наразі викриті мешканці Києва визнали свою провину, надали доступ до акаунтів у закритих спільнотах і сприяють виявленню осіб "кураторів".

Тривають заходи зі встановлення як безпосередніх замовників, так й інших можливих спільників інтернет-агітаторів.

Що було раніше: За період дії карантину Служба безпеки України загалом виявила 81 особу, які поширювали фейки про коронавірус, із них – 6 інтернет-агітаторів, що діяли за завданням російської сторони.