СБУ викрила майже 80 осіб, які поширювали паніку щодо коронавірусу

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Понеділок, 30 березня 2020, 17:16

СБУ виявила 79 осіб на поширенні фейків про коронавірус та заблокувала понад тисячу інтернет-спільнот, які діяли, в тому числі, за завданням з Росії.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За період дії карантину Служба безпеки України виявила 79 осіб, які поширювали фейки про коронавірус, із них 4 – інтернет-агітатори, які діяли за завданням російської сторони".

Деталі: Згідно із повідомленням, фахівці Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили діяльність проросійських "кіберактивістів" з Одеси, Дніпра, Львова та Херсону.

Розслідування проводиться у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Ще 28 осіб спільно з Національною поліцією вже притягнуті до адміністративної відповідальності за ст.173-1 (поширення неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку) КУпАП.

Також, як повідомляється, кіберфахівці СБУ заблокували поширення фейкового контенту у понад 1 тисячі інтернет-спільнот, що загалом мають понад 500 тисяч підписників.

У разі підтвердження інформації про сплановані дії зловмисників, зокрема, за вказівкою кураторів з РФ та тимчасово окупованих територій, вони будуть перекваліфіковані згідно з відповідними статтями Кримінального кодексу України.

Теми: СБУ коронавірус


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