Чоловіка оштрафували на 17 тисяч, бо зайшов у магазин без маски

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Середа, 1 квітня 2020, 14:28

У Сумах чоловіка, який зайшов у продуктовий магазин без маски, оштрафували на 17 тисяч гривень за порушення правил карантину.

Джерело: судова влада України

Дослівно: "1 квітня 2020 року чоловіка, який перебував у приміщенні продуктового магазину без маски, Зарічний районний суд міста Сум притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину та наклав на нього штраф в розмірі 17000 грн".

Деталі: Ввечері 30 березня 2020 року чоловік зайшов до магазину "АТБ", без засобів захисту.

У судовому засіданні він не заперечував, що був у магазині без маски.

Окрім штрафу йому також доведеться сплатити і судовий збір в розмірі 420 грн. 40 коп. на користь держави.

Постанова суду ще не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів.

У суді пояснили, що чоловік порушив п. 2 а рішення виконавчого комітету СМР №172 від 27.03.2020, яким на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади заборонено знаходитися у публічних місцях, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту.

Таким чином він скоїв правопорушення передбачене статті 44-3 КУпАП (порушення правил карантину).

Українська правда
Теми: карантин коронавірус Суми штрафи Covid-2019


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