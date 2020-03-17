Рада ухвалила закон для запобігання COVID-19: штрафи і позбавлення волі

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Вівторок, 17 березня 2020, 08:39

Верховна Рада ухвалила проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)

Джерело: позачергове засідання парламенту

Деталі: За законопроєкт №3219 із техніко-юридичними правками проголосували 344 народних депутатів.

Проєкт закону прийняли без розгляду, але потім за пропозицією Ірини Геращенко ("Європейська солідарність") вирішили дати фракціям можливість пояснити суть закону.

Закон передбачає штрафи й навіть позбавлення волі в разі порушення правил карантину.

Дослівно: "Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями,

- тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

"Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, -

карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".

"Тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом міністрів".

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія Верховна Рада законодавство


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