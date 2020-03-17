Рада ухвалила закон для запобігання COVID-19: штрафи і позбавлення волі

Верховна Рада для запобігання коронавірусній хворобі COVID-19 встановила штрафи за самовільне залишення місця обсервації (карантину) та підвищила кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

Джерело: позачергове засідання парламенту, сайт Верховної Ради

Деталі: За проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) №3219 із техніко-юридичними правками проголосували 344 народних депутатів.

Законопроєкт прийняли без розгляду, але потім за пропозицією Ірини Геращенко ("Європейська солідарність") вирішили дати фракціям можливість пояснити суть закону.

Закон, зокрема, передбачає штрафи й навіть позбавлення волі в разі порушення правил карантину.

Покарання за вихід із карантину Національна поліція

Відповідальність за порушення правил карантину Національна поліція

Також у документі йдеться про роботу з дому, лікарняні і відпустки, декларування доходів, держзакупівлі, ввезення медичних виробів і медичного обладнання.

Передбачається тимчасовий контроль Кабміну за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

Встановлюється адміністративна відповідальність за неоприлюднення інформації про відповідні публічні закупівлі.

Уряд має у тижневий термін встановити додаткові доплати до зарплати медичним та іншим працівникам, які залучені до лікування людей від COVID-19 – у розмірі до 200% зарплати на період здійснення заходів щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (до завершення виконання цих заходів).

Дослівно: "Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями,

- тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

"Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, –

карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".

"У разі встановлення Кабінетом міністрів карантину, відповідно до закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", термін перебування у відпустці без збереження заробітної не включається у загальний строк, встановлений частиною першою цієї статті".

"Декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які відповідно до статті 45 цього Закону подаються за минулий рік до 1 квітня, у 2020 році суб’єкти декларування подають до 1 червня".

"Тимчасово, для здійснення заходів щодо запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом міністрів".

"Тимчасово... звільняються від сплати ввізного мита лікарські засоби, медичні вироби та/або медичне обладнання, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом міністрів;

митне оформлення товарів, зазначених в абзаці другому цього пункту, здійснюється першочергово (...)".

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