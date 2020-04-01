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Кабмін створив комісію з виконання рішень Європейського суду з прав людини

Середа, 1 квітня 2020, 16:49
Кабмін створив комісію з виконання рішень Європейського суду з прав людини

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про утворення Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Джерело: Міністр юстиції України Денис Малюська під час засідання уряду, якого цитує пресслужба міністерства

Пряма мова: "Станом на 20 березня 2020 року Європейським судом ухвалено 1 434 рішень, якими констатовано порушення Україною положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї.

Ми маємо забезпечити виконання цих рішень ЄСПЛ. Для цього необхідно залучити різні органи державної влади, причетні до порушення, забезпечити чітку взаємодію усіх гілок влади - як законодавчої, так і виконавчої та судової, та напрацювати відповідні рішення, аби виплатити відшкодування у встановлені строки".

Деталі: Малюська наголосив, що Україна займає третє місце за кількістю справ, які перебувають на розгляді у Європейському суді. Кількість заяв у таких справах проти України сягає 8 700. Це 14,5 % від загальної кількості зареєстрованих Європейським судом справ щодо 47 держав-членів Ради Європи.

Міністр юстиції підкреслив, що належне виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань позитивно вплине на імідж держави та дозволить суттєво зменшити видатки Державного бюджету на виконання рішень ЄСПЛ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Мін'юстправа людиниЄС
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