Кабмін створив комісію з виконання рішень Європейського суду з прав людини

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Середа, 1 квітня 2020, 16:49

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про утворення Комісії з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Джерело: Міністр юстиції України Денис Малюська під час засідання уряду, якого цитує пресслужба міністерства

Пряма мова: "Станом на 20 березня 2020 року Європейським судом ухвалено 1 434 рішень, якими констатовано порушення Україною положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї.

Ми маємо забезпечити виконання цих рішень ЄСПЛ. Для цього необхідно залучити різні органи державної влади, причетні до порушення, забезпечити чітку взаємодію усіх гілок влади - як законодавчої, так і виконавчої та судової, та напрацювати відповідні рішення, аби виплатити відшкодування у встановлені строки".

Деталі: Малюська наголосив, що Україна займає третє місце за кількістю справ, які перебувають на розгляді у Європейському суді. Кількість заяв у таких справах проти України сягає 8 700. Це 14,5 % від загальної кількості зареєстрованих Європейським судом справ щодо 47 держав-членів Ради Європи.

Міністр юстиції підкреслив, що належне виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань позитивно вплине на імідж держави та дозволить суттєво зменшити видатки Державного бюджету на виконання рішень ЄСПЛ.

Теми: Мін'юст права людини ЄС


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