Зеленський попередив українців за кордоном: Без обсервації повернення неможливе

Президент Володимир Зеленський наголошує, що обсервація буде обв'язковою умовою повернення українських громадян з-за кордону.

Джерело: відеозвернення глави держави

Пряма мова: "Ми працюємо над тим, щоб забезпечити місця для обов’язкової обсервації громадян, які повертаються з-закордону. Без неї повернення додому буде неможливим. А тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати лише одне: держава не дозволить вам бути егоїстами".

Деталі: За словами Зеленського, якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточення, то саме держава буде захищати здоров’я мільйонів інших громадян. Не "умовляннями і рекомендаціями, а жорсткими діями".

Чому це важливо: Стрімке поширення Covid-19 у світі змушує український уряд посилювати захисні заходи, аби надалі стримувати розвиток епідемії в Україні.

Починаючи з 29 березня запроваджена нова обов’язкова умова для повернення в Україну. Після перетину кордону будь-яким видом транспорту - літаком, автотранспортом чи пішки - громадяни зобов‘язані пройти обов’язкову двотижневу обсервацію.

За даними МОЗ, бажання повернутися в Україну після закриття кордонів через коронавірус виявили 11 015 громадян.

Нагадаємо: Українська авіакомпанія 3 квітня здійснить шість спеціальних рейсів для евакуації українців додому.