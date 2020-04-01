Зеленський попередив українців за кордоном: Без обсервації повернення неможливе

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Середа, 1 квітня 2020, 19:04

Президент Володимир Зеленський наголошує, що обсервація буде обв'язковою умовою повернення українських громадян з-за кордону.

Джерело: відеозвернення глави держави

Пряма мова: "Ми працюємо над тим, щоб забезпечити місця для обов’язкової обсервації громадян, які повертаються з-закордону. Без неї повернення додому буде неможливим. А тим громадянам, які ламають двері аеропорту, я можу сказати лише одне: держава не дозволить вам бути егоїстами".

Деталі: За словами Зеленського, якщо хтось не розуміє, що створює потенційний ризик для оточення, то саме держава буде захищати здоров’я мільйонів інших громадян. Не "умовляннями і рекомендаціями, а жорсткими діями".

Українська правда
Теми: карантин


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