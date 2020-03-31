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Плануються шість спецрейсів з евакуйованими українцями

Вівторок, 31 березня 2020, 16:21
Плануються шість спецрейсів з евакуйованими українцями

Українська авіакомпанія 3 квітня здійснить шість спеціальних рейсів для евакуації українців додому.

Джерело: глава Асоціації індустрії гостинності України Олександр Лієв у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Буде шість спецрейсів в Україну, і всі пасажири вже матимуть оплачений ваучер на поселення в готелі за 100 євро на 14 днів ... Старт продажів квитків повинен бути завтра. Зараз йде відбір готелів і здравниць для поселення".

Деталі: Лієв не уточнив при цьому назву авіаперевізника. Але за даними агентства, спецрейси планує здійснити компанія SkyUp, хоча офіційно компанія це не підтвердила.

Компанія МАУ, відповідаючи на запит "Інтерфакс-Україна", зазначила, що "не планує" здійснювати дані спецрейси.

Згідно з постановою Кабміну від 29 березня №241, відповідальними за забезпечення облаштування спеціалізованих установ для обсервації, транспортування до них осіб, які потребують обсервації і медичного нагляду, є обласні та Київська міська державна адміністрація.

Що передувало: За даними МЗС, бажання повернутися в Україну вже після закриття кордонів через коронавірус виявили 11 015 громадян.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкордон
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