На Франківщині померли 5 людей з коронавірусом: 2-є у перинатальному центрі
В Івано-Франківській області померли 5 осіб із виявленим захворюванням COVID-19, 2-є з них перебували в обласному перинатальному центрі.
Джерело: брифінг т.в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталія Федоріва
Пряма мова: "На 1 квітня надійшло 127 результатів (аналізів захворювання на COVID-19 - ред.) із них 65 є лабораторно підтвердженими, тобто такими у кого виявили захворювання. На жаль, із цих 65 осіб – 5 осіб померли, двоє з них перебували в обласному перинатальному центрі".
Деталі: Керівник Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський повідомив, що зараз в пологовому будинку знаходяться 4 пацієнтки з температурою.
Їх перевели в окремі палати і провели експрес-тести на коронавірус, результати яких негативні. Також у них взяли ПЛР аналізи і направили в лабораторію на дослідження, 2 квітня очікують на результати.
Павлушинський додав, що у 4-х працівників центру підтвердили захворювання на COVID-19.
Зокрема, COVID-19 підтвердили у породіллі, яка померла в Івано-Франківському обласному пологовому будинку 30 березня, та у ще однієї жінки, яка перебувала у закладі після планової операції.
За словами Павлушинського, хвору прооперували 3 березня через захворювання тіла матки. Вона, як і породілля, померла 30 березня.
У ОДА "Укрінформу" зазначили, що друга хвора мала ожиріння високого ступеня, цукровий діабет та інші хронічні захворювання. Їй було 60 років.
Федорів розповів, що з 20 березня в область повернулася 21 тисяча осіб із-за кордону. Він закликав їх самоізолюватися.
За його словами, на Франківщині на місцевому рівні вже фактично запустили лабораторну діагностику методом ПЛР діагностики.
Результатом цього є те, що в області зможуть швидше підтверджувати чи спростовувати захворювання на коронавірус.
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Передісторія:
- У породіллі, яка померла в Івано-Франківському обласному пологовому будинку 30 березня, лабораторно підтвердили COVID-19, результати тестування її дитини ще чекають.
- Станом на 10:00 1 квітня в Україні загалом підтвердили 669 випадків COVID-19. Із них 17 випадків – летальні, 10 людей одужали.