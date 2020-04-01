На Франківщині померли 5 людей з коронавірусом: 2-є у перинатальному центрі

В Івано-Франківській області померли 5 осіб із виявленим захворюванням COVID-19, 2-є з них перебували в обласному перинатальному центрі.

Джерело: брифінг т.в.о. голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталія Федоріва

Пряма мова: "На 1 квітня надійшло 127 результатів (аналізів захворювання на COVID-19 - ред.) із них 65 є лабораторно підтвердженими, тобто такими у кого виявили захворювання. На жаль, із цих 65 осіб – 5 осіб померли, двоє з них перебували в обласному перинатальному центрі".

Деталі: Керівник Івано-Франківського обласного перинатального центру Юрій Павлушинський повідомив, що зараз в пологовому будинку знаходяться 4 пацієнтки з температурою.

Їх перевели в окремі палати і провели експрес-тести на коронавірус, результати яких негативні. Також у них взяли ПЛР аналізи і направили в лабораторію на дослідження, 2 квітня очікують на результати.

Павлушинський додав, що у 4-х працівників центру підтвердили захворювання на COVID-19.

Зокрема, COVID-19 підтвердили у породіллі, яка померла в Івано-Франківському обласному пологовому будинку 30 березня та у ще однієї жінки. У ОДА "Укрінформу" зазначили, що хвора мала ожиріння високого ступеня, цукровий діабет та інші хронічні захворювання. Їй було 60 років.

Федорів розповів, що З 20 березня в область повернулася 21 тисяча осіб із-за кордону. Він закликав їх самоізолюватися.

За його словами, на Франківщині на місцевому рівні вже фактично запустили лабораторну діагностику методом ПЛР діагностики.

Результатом цього є те, що в області зможуть швидше підтверджувати чи спростовувати захворювання на коронавірус.

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