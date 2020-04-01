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Коронавірус знайшли у лікарів, які контактували з породіллею перед її смертю

Середа, 1 квітня 2020, 20:37
Коронавірус знайшли у лікарів, які контактували з породіллею перед її смертю

З інфікованою коронавірусом жінкою, яка померла після пологів в лікарні Івано-Франківська, контактували один лікар та одна акушерка, в яких також виявили коронавірус.

Джерело: заява директора департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимира Чемного в ефірі hromadske

Деталі: За його словами, 37-річна жінка потрапила в лікарню під спостереження гінекологів ще за місяць до пологів (зазначимо, що за даними ВООЗ, інкубаційний період коронавірусу не перевищує 14 днів).

Жінка надійшла із соматичним захворюванням, підозрою на гестоз (ускладнення під час вагітності), в неї були супутні захворювання, проте буквально за один день до пологів в неї з’явилися прояви вірусної інфекції.

Її перевели у спеціальне відділення. Сама жінка розповіла лікарю, що була в Польщі, але в листопаді 2019 року.

Її стан погіршився, наростала дихальна недостатність і після народження дитини жінка померла на другий день.

Чемний уточнив, що лікарі не вважають, що вона заразилась у Польщі, а встановити, де вона заразилась, немає можливості. 

За його даними, до пологів цієї жінки підозри на коронавірусну інфекцію ні в пацієнтів, ні в лікарів лікарні не було. Проте зараз тут вже троє працівників з перинатального центру (лікар і дві акушерки), які мають позитивний результат на Covid-19.

Представник ОДА уточнив, що лікар та анестезистка контактували з жінкою. Водночас встановити, чи вони заразили жінку, чи вона їх, або ці випадки не пов’язані, неможливо.

За словами сестри породіллі Оксани Стасевич, вона говорила з сестрою телефоном, і та сказала, що сидить у коридорі пологового будинку, бо у палаті, де чотири жінки, у двох була температура і стерилізують палату. Тих жінок двох забрали. Після них стерилізували кімнату.

За словами Чемного, у жодної з чотирьох жінок, які були в палаті з померлою, експрес-тест коронавірус не виявив. Водночас у самої померлої також експрес-тест коронавірус не підтвердив. Його виявив лише ПЛР-тест.

Сестра померлої додала, що вона з братом поїхали до лікарні і застали породіллю ще живою, "лікарі коло неї бігали".

Пряма мова: "Лікарі були без спецодягу, без нічого, ніхто нам не сказав, що у неї така страшна хвороба на той час. Аж уже коли ми приїхали по тіло, вони сказали, що у неї взяли аналізи на коронавірус.

Нам лікар не сказав, що то коронавірус. Ми питаємся, він каже: а ви що не знали, що між нами тут ходить коронавірус уже два місяці?"

Передісторія:

  • В Івано-Франківській області померли 5 осіб із виявленим захворюванням COVID-19, 2-є з них перебували в обласному перинатальному центрі.
  • Одна з них породіллі, яка померла в Івано-Франківському обласному пологовому будинку 30 березня.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусІвано-ФранківськCovid-2019
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