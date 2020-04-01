В Україні вже майже 800 заражень коронавірусом: рекордний стрибок за добу
Середа, 1 квітня 2020, 22:13
Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки хвороби COVID-19. Це на 149 більше, ніж було зафіксовано добу тому.
Джерело: дані Центру громадського здоров’я МОЗ, оприлюднені в Телеграм
Деталі: Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.
Передісторія:
- 31 березня станом на 22:00 в Україні було зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зростання за добу - 97 заражень.
Українська правда