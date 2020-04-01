В Україні вже майже 800 заражень коронавірусом: рекордний стрибок за добу

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Середа, 1 квітня 2020, 22:13

Станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки хвороби COVID-19. Це на 149 більше, ніж було зафіксовано добу тому.

Джерело: дані Центру громадського здоров’я МОЗ, оприлюднені в Телеграм

Деталі: Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19. Загалом 13 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

 

Передісторія:

  • 31 березня станом на 22:00 в Україні було зафіксовано 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зростання за добу - 97 заражень.

Українська правда
Теми: коронавірус Covid-2019 Україна


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