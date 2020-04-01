СБУ провела обшуки у лабораторії Пальчевського

Служба безпеки України провела обшуки у лабораторії, власником якої є Андрій Пальчевський, через приховування фактів зараження COVID-19.

Джерело: Пальчевський в ефірі "112.ua"

Пряма мова Пальчевського: "Офіційна причина – стаття 113, здається, диверсія проти держави… Спроба прив'язати мене до того, що, нібито, київська лабораторія не повідомила про три випадки захворювання, і таким чином посприяла розвитку епідемії".

Деталі: Бізнесмен розповів, що його "зачарували" співробітники СБУ, оскільки під час обшуків він "не побачив жодного хамства".

Пальчевський наголосив, що покарання за таку статтю від 8 до 15 років.

Довідково: Пальчевському належить медична лабораторія Eurolab у Києві.

Чому це важливо: В Україні діють жорсткі карантинні заходи з метою запобігти поширенню коронавірусу COVID-19. Верховна Рада посилила відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

В умовах боротьби з коронавірусом оперативне інформування державних органів про можливі випадки захворювання є вкрай необхідним для моніторингу і вчасного реагування на ситуацію, встановлення та ізоляції контактних осіб задля збереження життя та здоров’я українських громадян.

Що було раніше: 20 березня стало відомо, що прокуратура перевірить приватну клініку, яка приховала хворого на коронавірус у Києві.