Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура перевірить приватну клініку, яка приховала хворого на коронавірус у Києві

П'ятниця, 20 березня 2020, 10:46
Прокуратура перевірить приватну клініку, яка приховала хворого на коронавірус у Києві

Прокуратура Києва ініціювала проведення досудового розслідування стосовно службових осіб приватної медичної клініки, які не повідомили державні органи України про пацієнта, хворого на коронавірус.

Джерело: столична прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Вказана інформація з'явилася у ЗМІ вчора ввечері. Перевірити її можна виключно слідчим шляхом, у зв'язку з чим відкрито кримінальне провадження. Будуть проведені відповідні слідчі дії, витребувано всю інформацію. За результатами буде прийматися відповідне процесуальне рішення".

Деталі: Згідно інформацією ЗМІ, киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію, зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Проте центр не повідомив про позитивний тест пацієнта Міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров'я. Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.

Чому це важливо: В Україні діють жортскі карантинні заходи з метою запобігти поширенню коронавірусу COVID-19. Верховна Рада посилила відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

В умовах боротьби з коронавірусом оперативне інформування державних органів про можливі випадки захворювання є вкрай необхідним для моніторингу і вчасного реагування на ситуацію, встановлення та ізоляції контактних осіб задля збереження життя та здоров’я українських громадян.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавіруспрокуратураКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
Усі новини...
Реклама: