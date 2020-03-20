Прокуратура перевірить приватну клініку, яка приховала хворого на коронавірус у Києві

Прокуратура Києва ініціювала проведення досудового розслідування стосовно службових осіб приватної медичної клініки, які не повідомили державні органи України про пацієнта, хворого на коронавірус.

Джерело: столична прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Максимець: "Вказана інформація з'явилася у ЗМІ вчора ввечері. Перевірити її можна виключно слідчим шляхом, у зв'язку з чим відкрито кримінальне провадження. Будуть проведені відповідні слідчі дії, витребувано всю інформацію. За результатами буде прийматися відповідне процесуальне рішення".

Деталі: Згідно інформацією ЗМІ, киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію, зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Проте центр не повідомив про позитивний тест пацієнта Міністерство охорони здоров'я та Центр громадського здоров'я. Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.

Чому це важливо: В Україні діють жортскі карантинні заходи з метою запобігти поширенню коронавірусу COVID-19. Верховна Рада посилила відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

В умовах боротьби з коронавірусом оперативне інформування державних органів про можливі випадки захворювання є вкрай необхідним для моніторингу і вчасного реагування на ситуацію, встановлення та ізоляції контактних осіб задля збереження життя та здоров’я українських громадян.