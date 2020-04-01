Через коронавірус скасували "Вімблдон"

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Середа, 1 квітня 2020, 23:43

Через пандемію коронавірусу організатори одного з найголовниших тенісних турнірів світу "Вімблдону" скасували проведення події у 2020 році.

Джерело: повідомлення на офіційному сайті змагань

Деталі: Було вирішено перенести турнір на період з 28 червня по 11 липня 2021 року.

За словами організаторів, таким чином вони прислухалися до рекомендацій уряду Великої Британії у зв'язку із швидким поширенням хвороби в країні.

"Головне для нас - це здоров'я і безпека всіх тих, хто збирається разом, щоб провести "Вімблдон", - пояснили вони свої мотиви.

За інформацією "Спортарени", слідом за цим рішенням жіноча і чоловіча тенісні асоціації WTA і ATP відклали дату відновлення сезону з 7 червня на 13 липня. Турніри, які стоять в розкладі на 13 липня, поки збираються провести за планом.

А організатори ще одного турніру Великого Шолома US Open оголосили, що поки не мають наміру скасовувати змагання. Про це повідомляє New York Post.

Передісторія:

  • Раніше через пандемію COVID-19 організатори тенісного турніру у Франції Roland Garros вирішили відкласти його проведення з весни на осінь.

Українська правда
Теми: спорт коронавірус Covid-2019


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