Через коронавірус перенесли відомий тенісний турнір

Через пандемію COVID-19 організатори тенісного турніру Roland Garros вирішили відкласти його проведення з весни на осінь.

Джерело: повідомлення на сайті турніру Roland Garros

Деталі: Турнір повинен пройти з 20 вересня - 4 жовтня.

Дослівно: "Хоча ніхто не може передбачити, яка ситуація нас чекає 18 травня (первісна дата початку турніру - ред), карантинні заходи не дозволяють нам підготуватися до проведення турніру в оригінальні терміни".

Пряма мова президента федерації Бернара Гюдічеллі: "Ми діємо з усією відповідальністю і будемо працювати всі разом, щоб забезпечити загальне здоров'я і безпеку".

Деталі: Квитки на турнір можна буде як повернути, так і обміняти на відповідні квитки осіннього турніру.

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