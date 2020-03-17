Через коронавірус перенесли відомий тенісний турнір
Через пандемію COVID-19 організатори тенісного турніру Roland Garros вирішили відкласти його проведення з весни на осінь.
Джерело: повідомлення на сайті турніру Roland Garros
Деталі: Турнір повинен пройти з 20 вересня - 4 жовтня.
Дослівно: "Хоча ніхто не може передбачити, яка ситуація нас чекає 18 травня (первісна дата початку турніру - ред), карантинні заходи не дозволяють нам підготуватися до проведення турніру в оригінальні терміни".
Пряма мова президента федерації Бернара Гюдічеллі: "Ми діємо з усією відповідальністю і будемо працювати всі разом, щоб забезпечити загальне здоров'я і безпеку".
Деталі: Квитки на турнір можна буде як повернути, так і обміняти на відповідні квитки осіннього турніру.
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