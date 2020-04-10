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У Британії новий максимум смертності, майже 1000 загиблих за добу

П'ятниця, 10 квітня 2020, 20:18

У Британії за добу від коронавірусу загинули майже 1000 осіб – найбільше з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту.

За останні 24 години у Британії від коронавірусу померли 980 осіб – найбільше з початку епідемії. Вперше кількість загиблих перевищила 900 позавчора, 8 квітня – тоді повідомили про 938 загиблих

Загальна кількість загиблих від коронавірусу зросла до 8958.

Кількість підтверджених заражень коронавірусом в країні зросла до 73 758, за останню добу виявили 8681 нових випадків. Це також максимальна кількість нових заражень за добу з початку епідемії.

Тести на коронавірус у Британії здали вже більше 256,6 тисяч осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіякоронавірусепідемія
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