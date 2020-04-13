В Україні тестують вітчизняні апарати ШВЛ двох компаній – ОП

На нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом обговорили можливості постачання у лікарні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зазначається, що нині перевіряють технічні параметри апаратів двох українських компаній, і якщо їхні показники якості відповідатимуть закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні.

Пряма мова Зеленського: "Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів".