Лукашенко заявив, що в Білорусі від коронавірусу ніхто не помер, але закликав усіх напружитись

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні помирають не від коронавірусної інфекції, а від хронічних захворювань.

Джерело: Інтерфакс-Захід

Пряма мова: "Люди бояться. Тому я їм хочу сказати наступне: у нас в країні не померла жодна людина від коронавірусу. Жодна! Вони померли від букета хронічних хвороб, які у них були.

Фахівці ВООЗ, вони це бачили. Це серцево-судинна недостатність, дихальна легенева недостатність. В комплекті. І цукровий діабет. А потім ще там такі діагнози, що я прочитати навіть не можу. І додається коронавірус".

Деталі: За словами Лукашенка, коронавірус - "це та атмосфера, в якій розвиваються їхні хронічні хвороби", тому, президент Білорусі стверджує, що "чисто від коронавірусу жодна людина не померла".

При цьому він заявив, що якби система охорони здоров'я не боролася за кожного хворого, смертей було б більше.

У той же час Лукашенко заявив, що якщо ситуація з поширенням коронавірусу в республіці до Великодня залишиться на нинішньому рівні, то це буде означати перемогу над пандемією.

За його словами, в республіці "немає лавиноподібного наростання хвороб, і це завдяки лікарям і людям", але в тиждень до Великодня треба напружитися.

Президент Білорусі похвалив громадян за те, що вони самостійно вирішили менше виходити на вулиці, додавши, що людина своїм життям розпоряджається сама.

Нагадаємо: За інформацією білоруського Міністерства охорони здоров'я, станом на 13 квітня в країні померло 29 пацієнтів з коронавірусною інфекцією, загальне число інфікованих досягло 2919 осіб. У Білорусі карантин не запроваджували.