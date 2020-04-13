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У Нідерландах фермери косять тюльпанові поля, щоб уникнути скупчень людей

Понеділок, 13 квітня 2020, 17:08

У Нідерландах фермери раніше ніж зазвичай почнуть обламувати голівки квітучих тюльпанів, щоб відвадити людей, які масово фотографуються у квітах і наражають себе на небезпеку зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Omroep West.

Незважаючи на заклики мерів, в суботу та неділю в регіоні Болленстрек, який спеціалізується на вирощуванні цибулин тюльпанів, нарцисів і гіацинтів, було дуже жваво. Людей не зупиняли дорожні бар’єри, закриті провінційні дороги – вони все одно прибували в поля сфотографуватися серед квітів.

З цієї причини фермер Саймон Пеннінгс, який займається вирощуванням цибулин тюльпанів, прийняв рішення з понеділка почати обламувати голівки квітучих тюльпанів – помітно раніше, ніж це робиться зазвичай.

"Ми збираємося позбавити плантації певних типів квітів. В результаті кольори на тюльпанових полях зникнуть і це зробить їх менш привабливими для  людей" - пояснив він.

Для Пеннінгса, приклад якого наслідують і інші фермери, такий крок тягне за собою фінансові збитки, адже тюльпан перед зламуванням голівки має повністю розкритися, щоб фермер міг переконатися, що рослина здорова, перш ніж продавати цибулини за кордон з відповідним сертифікатом.

"Нам доведеться пропустити етап обстеження квіток і почати обламувати їх голівки раніше. В результаті ми зможемо експортувати наші квіти у набагато меншу кількість країн" - пояснив Пеннінгс.

"Але останнє, чого б нам хотілося – це новий міні-спалах коронавірусу" - додав він.

Нагадаємо, влада німецького міста Бонн у зв'язку з пандемією коронавірусу вирішили обмежити доступ в один з районів, який приваблює натовпи людей квітучими сакурами.

"Українська правда" в Threads

Теми: Нідерландикоронавірус
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