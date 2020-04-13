Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Слузі народу" пообіцяли новий перегляд бюджету після карантину

Понеділок, 13 квітня 2020, 17:38
У Слузі народу пообіцяли новий перегляд бюджету після карантину

Ухвалені в понеділок на позачерговому засіданні Верховної Ради зміни до державного бюджету на 2020 рік розраховані на період протидії епідемії коронавирусу, після її закінчення бюджет потрібно буде знову переглядати.

Джерело: заява глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії перед журналістами біля парламенту, яку передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Усі розуміють, що цей бюджет умовно на 2-3 місяці, на період дії карантину. Він точно буде переголосовуватися і збиратися заново. У разі погіршення ситуації, тоді буде реальний антикризовий бюджет. Це означає, що будемо урізати дуже багато інших речей, якщо це буде потрібно для країни".

Деталі: Він запевнив, що якщо економіка країни відновиться після пандемії, то бюджет буде переглянутий у бік збільшення витрат на необхідні галузі. Зокрема, Арахамія висловив надію, що як мінімум 30-40% повернеться назад в бюджет у вигляді тих статей, з яких їх взяли.

Передісторія: Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризовий" бюджет.

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радабюджеткарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
Усі новини...
Реклама: