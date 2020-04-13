У "Слузі народу" пообіцяли новий перегляд бюджету після карантину

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Понеділок, 13 квітня 2020, 17:38

Ухвалені в понеділок на позачерговому засіданні Верховної Ради зміни до державного бюджету на 2020 рік розраховані на період протидії епідемії коронавирусу, після її закінчення бюджет потрібно буде знову переглядати.

Джерело: заява глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії перед журналістами біля парламенту, яку передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Усі розуміють, що цей бюджет умовно на 2-3 місяці, на період дії карантину. Він точно буде переголосовуватися і збиратися заново. У разі погіршення ситуації, тоді буде реальний антикризовий бюджет. Це означає, що будемо урізати дуже багато інших речей, якщо це буде потрібно для країни".

Деталі: Він запевнив, що якщо економіка країни відновиться після пандемії, то бюджет буде переглянутий у бік збільшення витрат на необхідні галузі. Зокрема, Арахамія висловив надію, що як мінімум 30-40% повернеться назад в бюджет у вигляді тих статей, з яких їх взяли.

Передісторія: Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризовий" бюджет.

Теми: Верховна Рада бюджет карантин


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