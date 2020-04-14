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Майже 40% росіян впевнені, що Путін відстоює інтереси олігархів

Вівторок, 14 квітня 2020, 10:04
Майже 40% росіян впевнені, що Путін відстоює інтереси олігархів

38% росіян вважають, що президент РФ Володимир Путін відстоює інтереси олігархів, банкірів і великих підприємців.

Джерело: "Ведомости" з посиланням на дані опитування "Левада-центру"

Дослівно: "Вперше за весь час досліджень з 2000 року олігархи за цим показником обійшли силовиків, про відстоювання Путіним інтересів яких говорять 37% респондентів. У жовтні 2017 року це співвідношення було 41 на 31% на користь силовиків".

Деталі: Ще 28% опитаних вважають, що президент відстоює інтереси чиновників (у 2017 році так вважав 31%), 18%, як і тоді, вважають, що Путін дбає про потреби середнього класу, а 16% (17% у 2017 році) – що він відстоює сподівання простих людей.

Разом з тим в гіршу сторону змінюється і загальне ставлення росіян до президента. Зараз із захопленням і симпатією до Путіна ставляться 29% (у березні 2015 року цей показник становив 47%).

Антипатію і відразу до Путіна відчувають 13% проти 11% а квітні 2017 року. Кількість тих, хто ставиться  до президента нейтрально, майже не змінилися – 60% проти 61% півроку тому.

Частка тих, хто вважає Путіна досвідченим політиком, знизилася з 49% у липні 2018 року до 42%, вольовою і рішучою людиною – з 30 до 25%, "справжнім лідером, здатним повести за собою людей" – з 17 до 13%. А частка росіян, які поважають Путіна за його зовнішню політику (12%), виявилася мінімальною з 2013 року (максимум був у березні 2016 року – 22%).

З 9 до 11% (максимум за останні шість років) зросла частка тих, хто вважає, що Путін не справляється з керівництвом країною.

У той же час, на переконання 43% росіян, люди довіряють нинішньому главі держави, тому що "не бачать, на кого іншого вони ще могли б покластися".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосіяолігархиопитування
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