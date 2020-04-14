СБУ викрила у власних лавах генерал-майора, який працював на ФСБ РФ

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив про викриття високопоставленого агента ФСБ у вищих ешелонах влади з погонами генерал-майора СБУ.

Джерело: пресс-служба СБУ

Пряма мова голови СБУ Івана Баканова: "На жаль, людина, котра отримала генеральське звання після Революції Гідності та мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це – надважливе викриття Служби безпеки за всю історію Незалежності".

Деталі: Правоохоронці затримали генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.

За даними спецслужби, Шайтанов зокрема, за завданням російських спецслужб планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Як сказано у повідомленні, СБУ зібрала достатню кількість доказів, які переконливо свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи.

За матеріалами справи, Шайтанов, який є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБ України, насправді перебував на агентурному зв’язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Останній є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ – підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав.

За даними СБУ, Шайтанов був завербований ще у 2014 році.

В СБУ стверджують, що слідство володіє доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тис дол США та паспорт громадянина РФ. У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів.

За даними спецслужби, Шайтанов збирав та передавав російській стороні інформацію про:

- обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників;

- міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки і оборони;

- співробітників керівної ланки Департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБ України та ЦСО "А", українських розвідувальних органів;

- підбір, вивчення та вербування старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.

Службою безпеки зафіксовано агентурні зустрічі російського диверсанта на території європейських країн із Шайтановим та з іншими громадянами України, які були залучені до виконання завдань російської спецслужби.

Окремо в СБУ наголосили, що використовуючи своє службове становище Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів Служби. У ході досудового розслідування буде визначено їх причетність до розголошення відомостей з обмеженим доступом.

СБУ викрила генерал-майора, який працював на ФСБ РФ Контррозвідка Служби безпеки України провела резонансну... Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Проводяться обшуки за місцями проживання та тимчасового перебування Шайтанова, а також громадян України, які підозрюються у належності до агентурного апарату співробітника ФСБ РФ Єгорова.

Вирішується питання щодо оголошення Валерію Шайтанову про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст.111 ("Державна зрада") і ст. 258 ("Терористичний акт") Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснюється Офісом Генерального прокурора України.