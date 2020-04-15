Вогню немає, тліють пеньки – пожежа у Чорнобильській зоні потягнула на 150 млн

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Середа, 15 квітня 2020, 08:30

У зоні відчуження та безумовного відселення у Київській області відкритого вогню немає, але гасіння тліючих пеньків та деревини триває.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Станом на 7 годину 15 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні тліючих пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв. Відкритого вогню не спостерігається".

Деталі: До гасіння залучено 521 чоловік та 124 одиниці техніки, з них від ДСНС 410 чоловік особового складу та 86 одиниць техніки (в тому числі 2 вертольоти ДСНС).

14 квітня авіатехніка здійснила 3 скиди – 6 т води.

Пожежу, що тривала 10 днів, допоміг загасити також дощ.

Цьому передувало: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 14 квітня повідомив, що уряд виділяє з резервного фонду додаткові 100 млн грн для ДСНС на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

Крім того, Державному агентству з управління зоною відчуження спрямовуємо 34,8 млн грн, а Державному агентству лісових ресурсів — 10,1 млн грн.

За словами Шмигаля, "додаткові видатки – це ціна байдужості осіб, які не лише знищують довкілля, але й наражають на небезпеку своїх співгромадян".

Раніше Верховна Рада підвищила штрафи за підпал сухостою у 18 разів.

Теми: пожежа Чорнобиль Київська область ДСНС Кабінет міністрів


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