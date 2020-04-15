Данія першою у Європі відкрила дитсадки і початкові школи після карантину

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Середа, 15 квітня 2020, 12:18

Данія відкрила дитячі садочки та початкові школи після місячного карантину через коронавірус, ставши першою країною в Європі, яка пішла на такий крок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politiken.

Заняття сьогодні поновлюються у 54 муніципалітетах Данії та приблизно в 35% шкіл Копенгагена, оскільки інші вимагають більше часу для адаптації до протоколів охорони здоров’я, які продовжують діяти.

Очікується, що всі вони відкриються до 20 квітня. Учні середньої та старшої школи продовжать дистанційне заняття та повернуться до класів лише 10 травня.

Школи зобов’язані забезпечити збереження відстані в два метри між партами в класах. Учні та викладачі повинні якомога більше бути на свіжому повітрі.

"Відкриття шкіл та закладів для найменших означає, що батьки можуть спокійно працювати. Нам це потрібно, тому що багато (економічних) завдань залишаються невирішеними", - сказала прем'єрка Данії Метте Фредеріксен минулого тижня.

З початку епідемії у Данії інфіковано коронавірусом 6496 осіб, проте темпи зараження сповільнюються вже понад тиждень. На сьогодні у лікарнях перебувають всього 380 людей і лише 93 з них потребують лікування в інтенсивній терапії. В результаті хвороби померли 299 осіб.

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Теми: Данія коронавірус


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