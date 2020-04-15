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Лідери ЄС пояснили, як відкриватимуть кордони Шенгену, закриті через пандемію

Середа, 15 квітня 2020, 13:36
Лідери ЄС пояснили, як відкриватимуть кордони Шенгену, закриті через пандемію

ЄС має намір поступово знімати обмеження на перетин кордонів всередині шенгенської зони, а також для іноземних громадян, але це не буде швидким процесом.

Про це йдеться у спільній пропозиції президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Шарля Мішеля, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

Керівники ЄС пояснюють, що закриття кордонів вже не може бути ключовим заходом для стримування епідемії.

"Поширення вірусу не може бути стримане за допомогою кордонів, а дії, що вживаються у ізоляції, мають все менший ефект", - констатує документ.

"Заходи зі стримування (епідемії), а також їхнє поступове послаблення, впливає не тільки на охорону здоров’я, але також на виробничі ланцюжки та на національні та транскордонні транспортні системи, які необхідні для забезпечення свобідного пересування людей, товарів та послуг", - констатують президенти ЄК та Євроради.

Тому вони вважають за необхідне взяти на озброєння "поетапнвий підхід до відкриття внутрішніх та зовнішніх кордонів, результатом якого має бути відновлення нормального функціонування Шенгенської зони".

У документі нема жодних дати чи вказівок стосовно часу, однак у Брюсселі пояснюють, що швидкого відновлення Шенгену не буде. "Відкриття кордонів – це питання довготермінове", - наголосила Урсула фон дер Ляєн, представляючи у середу спільну пропозицію у пресцентрі ЄК.

Як відомо, раніше Єврокомісія пропонує продовжити обмеження на в'їзд іноземців до ЄС до 15 травня, однак з нових заяв виходить, що цей термін може бути продовжений.

На першому етапі мають бути поступово відкриті внутрішні кордони ЄС, залежно від епідемічної ситуації у кожній країні.

"Обмежувальні заходи на кордонах мають зніматися координованим чином. Якщо ми не будемо діяти узгоджено, ми можемо отримати новий спалах (захворюваності)", - пояснила президентка ЄК.

Вже після того очікується зняття обмежень для держав за межами ЄС, включно із Україною.

"Відкриття зовнішніх кордонів та доступ не громадян ЄС має відбутися на другій фазі, це рішення має брати до уваги поширення вірусу за межами ЄС", - йдеться у офіційній комунікації президентів  ЄК та Євроради.

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"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСвізикарантин
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