В Італії за добу рекордне зменшення кількості хворих у реанімації

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Середа, 15 квітня 2020, 19:16

В Італії продовжує знижуватися кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії - станом на 15 квітня у реанімації перебувають 3 079 людей з коронавірусом, це рекордно низька кількість. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії знижується вже другий тиждень. Нині "важких" хворих у реанімації на 107 менше, ніж було вчора. 

За минулу добу померли 578 людей (вчора їх було 602). Загальна кількість смертей від коронавірусу сягнула 21 645.

Кілька днів поспіль продовжує знижуватися і кількість нових хворих. Сьогодні їх 2 667, тоді як вчора було 2972.

Примітно, що у Ломбардії, найбільш постраждалому регіоні, зростання нових хворих є низьким: всього 1 012 людей за добу.

Нині в Італії 105 418 людей мають підтверджений коронавірус, з них 27 643 - госпіталізовані.

Як повідомлялося, з 14 квітня Італія послабила частину коронавірусних обмежень - у більшості регіонів Італії відкрилися книгарні, магазини канцтоварів та одягу для дітей. 

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Теми: Італія коронавірус Covid-2019 жертви


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