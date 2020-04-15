В Італії за добу рекордне зменшення кількості хворих у реанімації

В Італії продовжує знижуватися кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії - станом на 15 квітня у реанімації перебувають 3 079 людей з коронавірусом, це рекордно низька кількість.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії знижується вже другий тиждень. Нині "важких" хворих у реанімації на 107 менше, ніж було вчора.

За минулу добу померли 578 людей (вчора їх було 602). Загальна кількість смертей від коронавірусу сягнула 21 645.

Кілька днів поспіль продовжує знижуватися і кількість нових хворих. Сьогодні їх 2 667, тоді як вчора було 2972.

Примітно, що у Ломбардії, найбільш постраждалому регіоні, зростання нових хворих є низьким: всього 1 012 людей за добу.

Нині в Італії 105 418 людей мають підтверджений коронавірус, з них 27 643 - госпіталізовані.

Як повідомлялося, з 14 квітня Італія послабила частину коронавірусних обмежень - у більшості регіонів Італії відкрилися книгарні, магазини канцтоварів та одягу для дітей.

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