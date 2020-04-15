Епідемія в Туреччині: Європарламент критикує звільнення тисяч в’язнів, окрім політичних

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Середа, 15 квітня 2020, 21:02

У Європарламенті розчаровані ухваленням закону в Туреччині, який дозволяє звільнити тисячі в’язнів із переповнених тюрем на тлі пандемії коронавірусу, окрім політичних опонентів влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили постійний доповідач Європейського парламенту з питань Туреччини Начо Санчес Амор та голова делегації Європейського парламенту в спільному парламентському комітеті ЄС-Туреччина Сергій Лагодинський. 

"Законодавчі поправки турецького парламенту, які дозволяють звільнити 90 тисяч в'язнів, але виключаючи тих, хто ув'язнений за свою політичну діяльність та громадян, які перебувають у СІЗО, є великим розчаруванням", - сказано у заяві. 

У Європарламенті вважають, що турецькі правлячі партії вирішили свідомо піддати ризику життя журналістів, правозахисники та своїх політичних супротивників на тлі "смертельного захворювання COVID-19".

Європарламентарі наполягають, що ЄС та його держави-члени повинні на всіх рівнях зайнятись вирішенням цієї проблеми зі своїми турецькими колегами. 

Вони також закликають Європейський суд з прав людини прискорити необхідні вироки у справах громадян, ув'язнених і затриманих в Туреччині з політичних причин. 



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