У Польщі через коронавірус пропонують скасувати вибори і продовжити президентство Дуди

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Четвер, 16 квітня 2020, 02:14

У Польщі правляча партія  "Право і справедливість" внесла до Сейму проєкт змін в Констиуцію, який передбачає продовження президентського строку Анджея Дуди до 7 років і скасування президентських виборів,  запланованих на 10 травня.

Джерело: Polskie radio

Деталі: Проєкт правки передбачає семирічний термін повноважень президента без можливості переобрання і одночасно продовжує термін повноважень нинішнього президента на два роки (до 7 років).

У пропозиції депутатів також зазначається, що "вибори, призначені до набрання чинності цього Закону стають недійсними".

В обгрунтуванні конституційної поправки згадується, серед іншого про необхідність утримання стабільності щодо посади президента в ситуації "безпрецедентною загрози правової і суспільної безпеки громадян Республіки Польща", пов'язаної з епідемією COVID-19.

Довідка: Для внесення поправок до Конституції Польщі потрібно дві третини голосів Сейму від більшої половини загального складу. А також згоду Сенату, в якому опозиція має мінімальну перевагу.

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Українська правда
Теми: коронавірус Польща вибори Конституція Дуда


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