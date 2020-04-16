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Європарламент запропонує спільний економічний простір між ЄС і "Східним партнерством" - ЗМІ

Четвер, 16 квітня 2020, 11:19

Європейський парламент має намір закликати до створення "спільного економічного простору" між ЄС і шістьма країнами "Східного партнерства" в рамках процесу "поступової інтеграції" в блок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в проєкті доповіді, підготовленої в інституції, витяги з якого цитує "Радіо Свобода".

Європарламент, який в минулому закликав до подальшого розширення на схід, в проєкті доповіді заявляє, що "хоча приєднання не передбачено в рамках "Східного партнерства", політика "Східного партнерства" може сприяти процесу поступової інтеграції в ЄС".

У документі наголошується, що європейські законодавці хочуть "почати процес створення загального економічного простору, включаючи послуги, що буде сприяти більш поглибленню економічної інтеграції та зближенню з політикою ЄС і глибшому економічному співробітництву між самими країнами "Східного партнерства".

Згідно з проєктом звіту, законодавці висловили підтримку поступовій інтеграції шести країн в енергетичний союз ЄС, транспортне співтовариство і єдиний цифровий ринок.

Серед іншого, в області телекомунікацій документ пропонує створити "режим без роумінгу між країнами ЄС і "Східного партнерства" і всередині "Східного партнерства" якомога швидше". Інші пропозиції включають створення університету "Східного партнерства" в Києві.

Парламентський проєкт звіту також засуджує "незаконні" дії Росії в країнах "Східного партнерства" - Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні.

В завуальованому посиланням на Росію, яка категорично протидіє зусиллям країн колишнього радянського блоку по зближенню з ЄС і НАТО, Європарламент "підтвердить суверенне право країн-партнерів "Східного партнерства" вільно вибирати свій індивідуальний рівень співпраці або інтеграція з ЄС".

Документ також "рішуче засуджує триваючі порушення основоположних принципів і норм міжнародного права в регіоні "Східного партнерства", посилаючись на "незаконне застосування сили, вторгнення, дестабілізацію, анексію і окупацію територій кількох країн = Російською Федерацією".

У проєкті документа також пропонується створити "розширені міжнародні миротворчі сили вздовж українсько-російського кордону", в яких повинна бути запропонована місія під керівництвом ЄС для надання допомоги в таких завданнях, "як розмінування, підготовка до місцевих виборів і забезпечення вільного доступу для організацій гуманітарної допомоги".

Документ в найближчі тижні повинен обговорити Комітет у закордонних справах і потенційно він може бути схвалений Європарламентом в травні.

Програма "Східне партнерство" була запущена в 2009 році і покликана наблизити шість колишніх радянських республік до ЄС без явного пропозиції про майбутнє членство. З тих пір Грузія, Молдова і Україна підписали угоди про асоціацію з ЄС, в тому числі угоди про вільну торгівлю.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄвропарламентУкраїнаЄС
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