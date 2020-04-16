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До Британії прибуде перший чартер з Румунії з сезонними працівниками

Четвер, 16 квітня 2020, 15:01

До Британії прибуде перший чартер з Румунії із сезонними працівниками, які їдуть працювати на британські ферми.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Перший із запланованих 6 чартерних рейсів має прибути до Лондона сьогодні увечері, 16 квітня. Він привезе з Румунії 150 сезонних робітників, які допомагатимуть фермерам-виробникам фруктів та овочів збирати врожай.

Перед посадкою люди проходять температурний контроль, заповнюють медичний опитувальник, отримують маски та антисептики. Після прибуття до Британії їх автобусом відвезуть на ферми у Східній Англії.

Чартерні рейси, які доставляють працівників, замовили великі виробники аграрного сектору. Повідомляється, що рейсів буде загалом 6, у період "з квітня до червня".

Як повідомляє ВВС, попри кампанію "Збирай для Британії", яка закликала студентів та інших допомогти зібрати врожай у зв’язку з надзвичайною ситуацією через коронавірус, достатньої кількості охочих не знайшлося.

За оцінками Національної спілки фермерів, внаслідок закриття кордонів через пандемію коронавірусу галузі не вистачає близько 70 тисяч сезонних працівників.

За словами Марка Бриджмена, президента Асоціації землевласників та бізнесу країни, що об’єднує землевласників та підприємців агросектору, привезти сезонних працівників з континенту було "правильним рішенням, якщо ми хочемо забезпечити достатню кількість продуктів у супермаркетах".

Теми: Велика БританіяРумунія
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