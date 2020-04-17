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Коронавірус в Іспанії: число заражених зросло до 188 тисяч, 585 померли за добу

П'ятниця, 17 квітня 2020, 13:03

В Іспанії протягом останньої доби зросли темпи зараження і смертності від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

Протягом останньої доби зареєстрували 5 252 нових випадки коронавірусу – це більший приріст, ніж попереднього дня.

На сьогодні в Іспанії виявили 188 068 випадків зараження коронавірусом, що більше, ніж у будь-якій іншій країні Європи.

Загалом летальність від коронавірусу в Іспанії, за даними МОЗ країни, складає 10,5%, тоді як в Італії 13%.

Як повідомлялося, уряд Іспанії сподівається, що після 26 квітня країна почне повертатися до "нормального життя".

В Іспанії з понеділка відновили роботу підприємства, які не належать до критичної інфраструктури, зокрема у сфері промисловості та будівництва.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніякоронавірус
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