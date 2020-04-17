Мери міст у Нідерландах закликають скасувати масові заходи до осені

Мери великих міст у Нідерландах звернулися до уряду з закликом скасувати масові заходи, заплановані на літо, через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Мери вважають, що такі події, як фестивалі, професійні футбольні матчі мають бути скасовані.

Подібні кроки обговорювалися в ході консультацій регіонами і урядом. Мери вважають, що уряд повинен ввести заборону до 1 вересня або 1 жовтня.

Для фестивалів, зокрема, важливо мати ясність, щоб була можливість скасовувати виступи артистів і звертатися в страхові компанії.

Заходи з великою аудиторією поки заборонені в Нідерландах до 1 червня. Прем'єр-міністр Рютте вчора заявив, що сподівається, що уряд зможе сказати більше про можливе продовження цих заходів на наступному тижні.

Міністр юстиції Нідерландів заявив, що заклик мерів "дуже добре зрозумілий". Уряд повернеться до нього наступного тижня, каже міністр.

Уряд також оголосить наступного тижня, чи будуть продовжені інші заходи, які застосовуються до 28 квітня.