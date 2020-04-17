Майже 100 тисяч громадян ЄС "застрягли" за кордоном через коронавірус

Майже 100 тисяч громадян Євросоюзу залишаються за кордоном через обмеження на подорожі у зв’язку з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це у п’ятницю повідомила пресслужба Єврокомісії.

За даними ЄК, наразі за кордоном перебуває близько 98 900 громадян ЄС. У найближчі дні триватимуть зусилля, щоб повернути їх додому.

У рамках безпрецедентних зусиль з репатріації ЄС зумів повернути додому понад півмільйона своїх громадян.

На початку спалаху близько 600 тисяч громадян ЄС повідомили, що не можуть повернутись додому через коронавірусні обмеження. Більшість з них перебували в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Америці.

Комісія заявила, що ЄС допоміг повернути додому понад півмільйона людей, головним чином завдяки консульській співпраці. Близько 45 тисяч громадян ЄС також були репатрійовані на 200 рейсах, що фінансувалися ЄС