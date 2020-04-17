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У Туреччині за добу померли 126 людей – найбільше з початку епідемії

П'ятниця, 17 квітня 2020, 21:28

Туреччина в п'ятницю повідомила про 126 смертей від нового коронавірусу за останні 24 години, в результаті чого загальне число померлих досягло 1769 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

16 квітня померли 125 людей, 15 квітня - 115, 14 квітня — 107.

Загальна кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом зросла до 78 546, оскільки ще 4353 людини отримали позитивний результат тесту на вірус.

До теперішнього часу 8631 пацієнт одужав.

1845 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Пандемія забрала життя понад 147 000 осіб, а загальна кількість інфікованих перевищила 2,18 мільйона, в той час як більше 555 000 людей одужали

"Українська правда" у Threads

Теми: Туреччинакоронавірус
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