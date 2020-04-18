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Президент підписав зміни до бюджету

Субота, 18 квітня 2020, 17:01
Президент підписав зміни до бюджету

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до держбюджету на 2020 рік щодо фінансування боротьби з поширенням коронавірусу.

Джерело: пресслужба президента у суботу

Дослівно: "Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 553-ІХ, який Верховна Рада підтримала на позачерговому пленарному засіданні 13 квітня 2020 року.

Зміни до державного бюджету на поточний рік внесені з метою оптимізації видатків відповідно до зовнішніх і внутрішніх викликів, пов’язаних з епідемією коронавірусу та світовою економічною кризою".

Деталі: У пресслужбі нагадали, що, згідно з законом, у складі держбюджету утворюється Фонд боротьби з коронавірусом в обсязі 64,7 млрд грн.

Крім цього, у бюджеті додатково передбачено 15,8 млрд грн для доплат до зарплатні медпрацівникам, які протистоять епідемії. Загалом видатки Міністерства охорони здоров'я збільшуються на 16,4 млрд грн.

Щоб підтримати найбільш вразливі верстви населення під час епідемії коронавірусу, документом передбачено 10,6 млрд грн на одноразові доплати до пенсій. Видатки Міністерства соціальної політики збільшуються на 19,5 млрд грн.

Для здійснення непередбачених заходів до резервного фонду направлено додатково 3 мільярди гривень.

Що передувало: Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 квітня підтримала в цілому "антикризові" зміни до бюджету.

Читайте також: Новий "антикризовий" бюджет: як уряд рятуватиме країну від коронавірусу

Українська правда

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Теми: Зеленськийбюджет
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