Трамп називав українців "жахливими", а тепер Ан-225 возитиме для США медвантажі - BuzzFeed

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Субота, 18 квітня 2020, 17:46

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" та літаки Ан-124 "Руслан" найближчим часом здійснять щонайменше 11 рейсів з метою доставити з Азії до США засоби індивідуального захисту і медичне обладнання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник державного авіаконцерну "Антонов" Віталій Шость у коментарі BuzzFeed News.

"У травні 2019 року президент США Дональд Трамп назвав Україну країною з "безліччю жахливих людей", а через два місяці попросив у нового українського президента Володимира Зеленського про політичну "послугу". Майже через рік Україна дійсно робить послугу США: країна використовує свої вантажні літаки - найбільший у світі - для перевезення найважливіших засобів індивідуального захисту з Азії для медичних працівників на передовій кризи охорони здоров’я в США", - пише видання.

Перший рейс планується здійснити наступного тижня з Шанхая в Колумбус, штат Огайо. Вантаж складатиметься здебільшого з медичних масок, захисного одягу та дезінфектантів.

За словами очільника Укроборонпрому Айвараса Абромавичуса, деякі з вантажів також можуть включати апарати штучної вентиляції легенів.

Шость додав, що усі вантажні літаки "Антонова" будуть використовуватися в американських поставках між серединою квітня і серединою травня.

Раніше повідомлялося, що Ан-225 "Мрія" орієнтовно 18 квітня доставить до Франції вантаж медичного обладнання з Китаю для боротьби з епідемією коронавірусу.

Нагадаємо, 14 квітня найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив до Варшави вантаж медичного обладнання з Китаю.

8 квітня український транспортний літак Антонов Ан-124 "Руслан", один з найбільших літаків світу, доставив до Данії вантаж медичних матеріалів.

25 березня "Руслан" доставив з Китаю до Чехії вантаж медичного обладнання і тести на коронавірус. Крім того, літак доставив медичну допомогу Румунії. 

Ан-124 "Руслан" також доставив до Словаччини пів сотні тонн медичних матеріалів для боротьби з пандемією. 

Теми: Трамп США


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