На Донбасі поранено трьох військових  – ООС

1 квітня російські найманці 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил та поранили трьох українських військових. У відповідь бійці Об’єднаних сил ліквідували одного та поранили трьох окупантів.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Упродовж доби противник відкривав вогонь із "відведених" за Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

Деталі: Зазначається, що ворог вперше за тривалий час використовував артилерійські системи великих калібрів у поєднанні з мінометним вогнем.

"Внаслідок ворожих обстрілів троє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Постраждалих вчасно доправили до військово-медичного закладу, де їм надали належну медичну допомогу", – повідомили у штабі.

У вечірній час бойовики стріляли біля Новотошківського. "Протягом двох годин російські найманці випустили у бік наших захисників близько 25 артилерійських снарядів калібру 152 мм та 122 мм та понад 170 мінометних мін 120-го калібру", – зазначили військові. У штабі також додають, що українські військові вжили заходів для припинення ворожого вогню.

Також російські окупаційні війська вели обстріли біля Хутора Вільного та Новоолександрівки, гатили поблизу Оріхового.

"Уже кілька днів поспіль традиційно високу активність противник проявляє в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", – йдеться у ранковому зведенні.

Так у цьому напрямку ворог 11 разів відкривав вогонь: поблизу Павлополя, Пісків, Мар’їнки, Новомихайлівки та Красногорівки.

За даними розвідки, 1 квітня було ліквідовано одного російського окупанта та поранено щонайменше трьох.

Військові вкотре наголосили, що випадків захворювання на коронавірус серед військових на Донбасі не зафіксовано.