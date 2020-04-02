Російська "гумдопомога" для США виявилась платною

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Четвер, 2 квітня 2020, 09:48

Держдепартамент США повідомляє, що російські медтехніка та засоби захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою" для США, насправді були придбані американською стороною.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Як продовження телефонного дзвінка 30 березня між президентом Трампом та президентом Путіним, США погодилися придбати необхідні медичні засоби, включаючи вентилятори та засоби індивідуального захисту, з Росії, які були передані Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій США 1 квітня в Нью-Йорку".

Деталі: У Держдепі додали, що обидві країни надавали гуманітарну допомогу одна одній у кризові періоди минулого і "без сумніву робитимуть це у майбутньому".

Також повідомляється, що на минулому тижні країни G20 домовилися спільно працювати над боротьбою з коронавірусом.

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Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати отримали гуманітарну допомогу для боротьби із коронавірусом від інших країн, зокрема від Росії та Китаю. Президент Дональд Трамп назвав дії РФ "дуже милими".

Українська правда
Теми: США Росія коронавірус


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