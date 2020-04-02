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Російська "гумдопомога" для США виявилась платною

Четвер, 2 квітня 2020, 09:48
Російська гумдопомога для США виявилась платною

Держдепартамент США повідомляє, що російські медтехніка та засоби захисту, які в Москві назвали "гуманітарною допомогою" для США, насправді були придбані американською стороною.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Як продовження телефонного дзвінка 30 березня між президентом Трампом та президентом Путіним, США погодилися придбати необхідні медичні засоби, включаючи вентилятори та засоби індивідуального захисту, з Росії, які були передані Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій США 1 квітня в Нью-Йорку".

Деталі: У Держдепі додали, що обидві країни надавали гуманітарну допомогу одна одній у кризові періоди минулого і "без сумніву робитимуть це у майбутньому".

Також повідомляється, що на минулому тижні країни G20 домовилися спільно працювати над боротьбою з коронавірусом.

Читайте детальніше: "Від Росії з любов’ю": як Кремль використав епідемію для спецоперації в Італії

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати отримали гуманітарну допомогу для боротьби із коронавірусом від інших країн, зокрема від Росії та Китаю. Президент Дональд Трамп назвав дії РФ "дуже милими".

Українська правда

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Теми: СШАРосіякоронавірус
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