"Це дуже мило" – Трамп про літак із гуманітарною допомогою від РФ
Вівторок, 31 березня 2020, 08:09
Сполучені Штати отримали гуманітарну допомогу для боротьби із коронавірусом від інших країн, зокрема від Росії та Китаю. Президент Дональд Трамп назвав дії РФ "дуже милими".
Джерело: CNN
Деталі: У понеділок до США надійшла допомога для подолання поширення коронавірусу.
"Китай прислав нам дещо, що було приголомшливо. Росія також надіслала нам великий літак речей, медичного обладнання, що було дуже мило", – розповів Трамп журналістам на брифінгу щодо коронавірусу.
Він також додав, що інші держави також відправили Штатам допомогу, що його дуже приємно здивувало.
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Нагадаємо:
- Росія надіслала до Італії чотирнадцять військових літаків Іл-76 для надання допомоги у боротьбі з коронавірусом. За даними Міністерства оборони Росії, російські військові експерти будуть займатися дезінфекцією та профілактикою COVID-19 у координації з італійською владою.
Українська правда