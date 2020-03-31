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"Це дуже мило" – Трамп про літак із гуманітарною допомогою від РФ

Вівторок, 31 березня 2020, 08:09

Сполучені Штати отримали гуманітарну допомогу для боротьби із коронавірусом від інших країн, зокрема від Росії та Китаю. Президент Дональд Трамп назвав дії РФ "дуже милими".

Джерело: CNN

Деталі: У понеділок до США надійшла допомога для подолання поширення коронавірусу. 

"Китай прислав нам дещо, що було приголомшливо. Росія також надіслала нам великий літак речей, медичного обладнання, що було дуже мило", – розповів Трамп журналістам на брифінгу щодо коронавірусу. 

Він також додав, що інші держави також відправили Штатам допомогу, що його дуже приємно здивувало. 

Читайте детальніше: "Від Росії з любов’ю": як Кремль використав епідемію для спецоперації в Італії

Нагадаємо:

  • Росія надіслала до Італії чотирнадцять військових літаків Іл-76 для надання допомоги у боротьбі з коронавірусом. За даними Міністерства оборони Росії, російські військові експерти будуть займатися дезінфекцією та профілактикою COVID-19 у координації з італійською владою.

Українська правда

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Теми: СШАТрампкоронавірусРосія
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