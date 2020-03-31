"Це дуже мило" – Трамп про літак із гуманітарною допомогою від РФ

13416 переглядів
Вівторок, 31 березня 2020, 08:09

Сполучені Штати отримали гуманітарну допомогу для боротьби із коронавірусом від інших країн, зокрема від Росії та Китаю. Президент Дональд Трамп назвав дії РФ "дуже милими".

Джерело: CNN

Деталі: У понеділок до США надійшла допомога для подолання поширення коронавірусу. 

"Китай прислав нам дещо, що було приголомшливо. Росія також надіслала нам великий літак речей, медичного обладнання, що було дуже мило", – розповів Трамп журналістам на брифінгу щодо коронавірусу. 

Він також додав, що інші держави також відправили Штатам допомогу, що його дуже приємно здивувало. 

Читайте детальніше: "Від Росії з любов’ю": як Кремль використав епідемію для спецоперації в Італії

Нагадаємо:

  • Росія надіслала до Італії чотирнадцять військових літаків Іл-76 для надання допомоги у боротьбі з коронавірусом. За даними Міністерства оборони Росії, російські військові експерти будуть займатися дезінфекцією та профілактикою COVID-19 у координації з італійською владою.

Українська правда
Теми: США Трамп коронавірус Росія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Трамп пролонгував санкції проти РФ через кібератаки проти США 31 березня 2020, 04:30
Коронавірус: У США обрали ліки для застосування у надзвичайній ситуації 30 березня 2020, 19:32
Трамп продовжив обмеження у зв’язку з коронавірусом до кінця квітня 30 березня 2020, 09:00
Усі новини
Головні новини
Коронавірус: Китай за минулу добу не зареєстрував смертей та нових хворих
ВЕРХОВНА РАДА ВІДКРИЛА РИНОК ЗЕМЛІ
В Україні вже 548 випадків коронавірусу, 13 людей померли
ДБР взялося за нардепа, що показав "викривальне" відео про брата Єрмака
Усі новини
думка

Чи могли ви вже перехворіти на коронавірус раніше?

психологія

6 типів токсичних людей, яких краще не брати в своє оточення