"Це дуже мило" – Трамп про літак із гуманітарною допомогою від РФ

Сполучені Штати отримали гуманітарну допомогу для боротьби із коронавірусом від інших країн, зокрема від Росії та Китаю. Президент Дональд Трамп назвав дії РФ "дуже милими".

Джерело: CNN

Деталі: У понеділок до США надійшла допомога для подолання поширення коронавірусу.

"Китай прислав нам дещо, що було приголомшливо. Росія також надіслала нам великий літак речей, медичного обладнання, що було дуже мило", – розповів Трамп журналістам на брифінгу щодо коронавірусу.

Він також додав, що інші держави також відправили Штатам допомогу, що його дуже приємно здивувало.

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